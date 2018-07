Greve de controladores prejudica voos na Grécia A ação dos controladores de voo gregos contra as políticas de austeridade do governo forçaram o cancelamento de mais de 30 voos domésticos e internacionais neste domingo. Outros 30 voos tiveram atrasos de até cinco horas. "Estamos respeitando estritamente as regras do tráfego aéreo, sem fazer qualquer esforço extra durante os dias de grande tráfego, como no domingo", disse Odysseas Marietos, presidente do sindicato dos controladores de voo à Associated Press.