Greve de mineiros ameaça 40 mil empregos, diz empresa

A Lonmin PLC, registrada em Londres, disse que os mineiros estão sendo ameaçados, por isso apenas 6,5% deles compareceram ao trabalho nesta terça-feira. A greve está em sua quarta semana.

Uma multidão reuniu-se no lado de fora da mina nesta terça-feira, exigindo salário mínimo de $ 1,5 mil por mês. Alguns dos trabalhadores desta que é a terceira maior mina de platina do mundo, contaram para a Associated Press que estão assustados demais para voltar ao trabalho. Eles disseram também que muitos grevistas estão sendo forçados a recorrer a empréstimos. As informações são da Associated Press.