Greve de pilotos faz Iberia cancelar um terço dos voos

A companhia aérea espanhola Iberia cancelou um terço de seus voos por causa de uma greve de pilotos, que temem a perda de postos de trabalho à medida que os aviões da companhia foram desviados para uso da linha aérea de descontos lançadas pela Iberia. A companhia espanhola informou ter cancelado 91 voos neste domingo, 18, a maioria dentro do país. Outra paralisação de 24 horas está programada para acontecer no dia 29 deste mês.

A Iberia pretende desviar aeronaves das suas rotas domésticas e de média distância na Europa, as quais dão prejuízo, para a sua companhia de descontos, a Iberia Express, que pretende colocar em operação no próximo ano utilizando pilotos e comissários de bordos recém-contratados e que ganham menores salários. A companhia informa que seus planos são para a sua subsidiária ter 40 aeronaves em operação em 2015.

O sindicato dos pilotos, Sepla, teme perdas de empregos com a criação da subsidiária da Iberia para atuar no nicho das companhias aéreas de descontos. As informações são da Associated Press.