Greve em minas de platina na África do Sul causa mortes Tentativas de retomar as operações em minas de platina atingidas por greves na África do Sul terminaram com um homem morto e seis feridos, que foram atacados a caminho do trabalho. Os ataques ocorreram no chamado cinturão de platina, a noroeste de Johannesburgo, depois de um fim de semana de violência perto de minas operadas pela Lonmin.