Greve em transportes afeta principais cidades europeias As ruas de Londres, Paris e de várias outras grandes cidades europeias ficaram congestionadas nesta quarta-feira em meio a uma série de paralisações de taxistas e trabalhadores do setor de transporte contra o uso de tecnologias digitais, que, segundo eles, colocam em risco os passageiros e oferece uma vantagem injusta a algumas empresas que não são do setor.