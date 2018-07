Greve francesa contra a austeridade atinge transportes Greves realizadas nesta terça-feira foram responsáveis pela interrupção de alguns serviços de trem e de metrô em Paris, Bordeaux e Lyon, além das aulas nas escolas francesas. Os grevistas protestam contra as medidas de austeridade do governo do presidente Nicolas Sarkozy. Os protestos, segundo o jornal Le Monde, conseguiram o apoio de cinco centrais sindicais francesas. Mesmo assim, não paralisaram o metrô de Paris, o que era um dos objetivos dos grevistas.