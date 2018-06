Greve geral e protestos contra austeridade na Grécia

As medidas para 2013 e 2014, equivalentes a 13,5 bilhões de euros, tem como objetivo impedir que o país vá à falência e deixe a zona do euro.

Na praça Syntagma, do lado de fora do Parlamento grego, centenas de jovens atiraram bombas caseiras, garrafas e pedras nas tropas de choque que faziam a segurança. A polícia respondeu com gás lacrimogêneo a bombas de efeito moral, causando correria entre os participantes.

Enquanto isso, cerca de 17 mil pessoas realizaram uma manifestação pacífica na cidade de Tessalonica, norte do país.

A greve foi marcada para coincidir com a cúpula da União Europeia em Bruxelas que começa nesta quinta-feira e vai até amanhã. A paralisação afetou voos, serviços públicos, escolas, hospitais, lojas e o transporte público na capital, Atenas. As informações são da Associated Press.