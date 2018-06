Greve nos EUA atinge duas refinarias da BP

O Sindicato Metalúrgicos Unidos notificou a BP de que trabalhadores das refinarias da empresa em Ohio e Indiana irão entrar em greve na noite deste sábado, juntando-se ao movimento que começou esta semana em nove outras refinarias.

Cerca de 3.800 metalúrgicos iniciaram uma greve em 1º de fevereiro em refinarias da Califórnia até o Kentucky, afirmando que as negociações com a Shell Oil haviam sido interrompidas. A Shell está negociando o contrato nacional para outras empresas de petróleo.

A porta-voz do sindicato Lynne Hancock disse que os trabalhadores estão buscando melhores benefícios de saúde e limites ao uso de fornecedores em substituição aos membros do sindicato para trabalhos de manutenção. Segundo ela, salários não são um problema.

A BP se disse "decepcionada" com o fato de que a liderança do sindicato decidiu convocar a greve nas refinarias Whiting e BP-Husky Toledo, disse o porta-voz da BP Scott Dean, por e-mail. Ele afirmou que a BP permanece na mesa de negociações e deseja um acordo "que ofereça bons salários ao mesmo tempo em que dê à gestão a flexibilidade que precisa" para se manter competitiva na indústria.

A planta da BP em Whiting, no Estado de Indiana, tem cerca de 1.860 funcionários, incluindo mais de 1 mil metalúrgicos. A unidade de Toledo, em Ohio, administrada em parceria com a canadense Husky Energy, tem cerca de 600 trabalhadores, com mais de 300 metalúrgicos.

Depois que os trabalhadores sindicalizados pararem de trabalhar, as plantas receberão substitutos, incluindo aposentados e ex-trabalhadores da linha de frente que estão em outras áreas da empresa, disse Dean. Fonte: Associated Press.