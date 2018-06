Greve paralisa rede ferroviária na Alemanha

Ontem, a empresa de transporte ferroviário Deutsche Bahn fez uma quinta proposta salarial aos condutores, mas a oferta foi rejeitada.

Menos de um terço dos trens continua em circulação na Alemanha, num fim de semana em que as férias escolares começam ou terminam em vários Estados do país, situação que gerou críticas generalizadas à atitude do sindicato que representa os condutores, conhecido como GDL.

A greve, que tem como alvo trens de passageiros, começou na manhã de hoje e deverá prosseguir até a madrugada de segunda-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.