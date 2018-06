Greves fecham cidade portuária no Egito

Os civis estão protestando contra o assassinato de cerca de 50 pessoas durante manifestações realizadas no mês passado. Em janeiro, as demonstrações foram feitas por causa da condenação de 21 pessoas à pena de morte, cuja maioria pertencia à torcida do time local Al-Masry e havia sido julgada pela participação no massacre de 1 de fevereiro de 2012.

Como parte da greve geral em curso em Porto Said, funcionários do governo local e da alfândega portuária, além de pequenos empresários, não foram trabalhar nesta segunda-feira. A universidade, protegida pelo Exército, e os bancos permaneceram abertos.

Porto Said fica no extremo norte do Canal de Suez, mas as greves não têm interrompido o transporte na hidrovia internacional. As informações são da Associated Press.