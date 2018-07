Grevistas enfrentam polícia em protesto contra pacote na Grécia

Manifestantes que participaram de uma greve geral na capital da Grécia, Atenas, entraram nesta terça-feira em choque com a polícia, que fez disparos para o alto e lançou bombas de gás lacrimogêneo.

Apesar das cenas de violência, boa parte do protesto ocorreu de forma pacífica. Ainda pela manhã, trabalhadores gregos foram à praça central da capital grega, a Praça Sintagma, para pedir que legisladores rejeitem um duro pacote de austeridade fiscal, que será submetido a votação no Parlamento na quarta-feira.

O governo da Grécia afirma que as medidas são fundamentais para que o país receba ajuda externa da União Europeia e do FMI para pagar as suas dívidas. Mas os sindicatos reclamam que o pacote vai onerar ainda mais a classe trabalhadora, que já está sofrendo com a crise econômica.

Uma das faixas dizia: "Não podemos pagar, não pagaremos", em referência à dívida do país.