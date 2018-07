Grevistas vão parar balsas por 2 dias na Grécia

A federação dos marinheiros informou nesta sexta-feira que as balsas não partirão na terça e quarta-feira, durante a semana sagrada da igreja ortodoxa.

Em comunicado, os sindicalistas rejeitaram as propostas do governo para encerrar o impasse. Os marinheiros se opõem aos cortes nos benefícios e na cobertura de saúde, que fazem parte das medidas de austeridade que têm como objetivo combater a crise no país.

Um comunicado do governo afirma que a greve vai prejudicar a vital indústria do turismo grega. Tripulantes dessas embarcações realizaram uma greve de dois dias no mês passado, mas concordaram em voltar ao trabalho após negociações com autoridades do governo. As informações são da Associated Press. (AE)