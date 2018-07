Gringrich vai desistir de campanha presidencial

O republicano não suspendeu oficialmente sua campanha, mas reconheceu que Romney será o indicado pelo partido e pediu aos republicanos que "se unam", segundo informações do National Journal.

"Está bastante claro que o governador Romney será o indicado", disse Gingrich em Cramerton, Carolina do Norte, segundo o jornal. "Eu acho que num determinado ponto você tem de ser aceitar o que está acontecendo no mundo real, mesmo que isso seja o oposto do que você gostaria que tivesse acontecido."

Já estava claro há alguns meses que o ex-presidente da Câmara dos Representantes não seria o escolhido dos republicanos, mas Gingrich prometeu que manteria sua campanha até a Convenção Nacional Republicana, que acontece em agosto em Tampa, na Flórida.

"Obviamente eu acho que eu seria um candidato melhor, mas o fato objetivo é que os eleitores não pensam assim", disse Gingrich, de acordo com o National Journal. "E eu também acho é que muito, muito importante, que nos unamos."

"Não está claro quando Gingrich vai realmente encerrar sua candidatura. Ele disse que manteria a campanha na Carolina do Norte como "cidadão", embora ele não tenha explicado o que isso quer dizer. O republicano também falou sobre uma iminente "transição e nós teremos informações para a imprensa nos próximos dias."

Citando um auxiliar de campanha, a rede Fox Business informou nesta quarta-feira que Gingrich vai anunciar nesta semana o encerramento formal de sua campanha. As informações são da Dow Jones.