Gripe aviária causa morte no sul da China O vírus H5N1, conhecido como gripe aviária, causou neste sábado a morte de um homem na cidade de Shenzhen, no sul da China, segundo a agência oficial de notícias chinesa Xinhua. A vítima, um motorista de ônibus de 39 anos, havia sido hospitalizada no último dia 21, disseram autoridades locais. As informações são da Dow Jones.