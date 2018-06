Gripe aviária: Vietnã registra 1ª morte em 9 meses

A expectativa é de que a demanda vietnamita por carne cresça nos próximos dias com a proximidades do festival de Ano Novo Lunar. Até agora, o contágio só ocorre se a pessoa ingerir carne contaminada, mas teme-se que alguma mutação facilite a transmissão do vírus entre seres humanos, com grande potencial de provocar uma pandemia.

O vírus H5N1, um dos subtipos da gripe aviária, já infectou 649 pessoas desde 2003, com 385 mortes confirmadas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Só no Vietnã, foram 63 vítimas fatais. O vizinho Camboja registrou, no ano passado, 13 mortes. Fonte: Dow Jones Newswires.