Groenlândia será 'relutante' sobre licenças de petróleo

O novo ministro do país para recursos naturais, Jens-Erik Kirkegaard, disse à

Associated Press em uma entrevista por telefone que as 20 licenças emitidas até o momento estavam em um nível "natural para uma área como a da Groenlândia". Ele também afirmou que o governo será "relutante" em oferecer mais licenças, mas as existentes não serão afetadas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que 13% da quantidade mundial de petróleo não descoberto e 30% do gás natural inexplorado estão no Ártico. As informações são da Associated Press.