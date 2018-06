Grupo alemão anti-Islã continuará com manifestações

O protesto organizado para acontecer nesta segunda-feira em Dresden foi cancelado depois que a polícia foi informada de que Lutz Bachmann, o líder mais conhecido do Pegida, poderia sofrer um ataque.

O cancelamento "não significa que iremos nos deixar ser amordaçados", afirmou uma das organizadoras do movimento, Kathrin Oertel. O grupo planeja uma nova manifestação na semana que vem.

O braço dinamarquês do Pegida também anunciou que pretende seguir em frente com o seu protesto em Copenhague nesta segunda. / Associated Press