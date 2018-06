Grupo Amigos da Síria critica Assad O presidente da Síria, Bashar Assad, e sua família devem abrir mão do poder, segundo os ministros de Relações Exteriores de 11 países do Ocidente e do Oriente Médio que apoiam a oposição síria. Os comentários aumentaram a pressão sobre o regime de Assad, dias antes de um conferência de paz que deve ocorrer em Genebra.