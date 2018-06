Grupo armado mata pelo menos 12 pessoas em Uganda Homens armados de um grupo tribal mataram pelos menos 12 pessoas em ataques perto da fronteira da Uganda com o Congo. Segundo o porta-voz da polícia Fred Enanga, o grupo atacou prédios do governo neste sábado em três distritos no oeste do país. Quatro terroristas morreram nos confrontos com as forças de segurança e outros 17 foram presos.