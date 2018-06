Grupo armado mata pelo menos 62 na Nigéria; igreja também é alvo de ataque

No domingo eles mataram 22 pessoas com bombas e tiros durante uma cerimônia religiosa em uma igreja católica no vilarejo de Wagta Chakawa, no Estado de Adamawa, e depois queimaram casas e fizeram moradores reféns, em um cerco de quatro horas, segundo testemunhas.

Forças de segurança da Nigéria disseram que em um outro ataque, nesta segunda-feira, supostos membros da seita mataram pelo menos 40 pessoas na vila de Kawuri, no remoto Estado de Borno, nordeste da Nigéria. Ninguém assumiu de imediato a responsabilidade por esses atentados.

O presidente do país, Goodluck Jonathan, enfrenta dificuldades para conter a ação do Boko Haram em regiões rurais remotas no canto esquerdo do nordeste nigeriano, onde a seita iniciou um levante em 2009.

O Boko Haram quer impor a sharia (lei religiosa muçulmana) em um país dividido quase igualmente entre cristãos e muçulmanos. O grupo matou milhares de pessoas nos últimos quatro anos e meio e é considerado a maior ameaça à segurança na Nigéria, principal exportador de petróleo e segunda maior economia da África (atrás apenas da África do Sul).

Os principais alvos dos militantes do Boko Haram têm sido as forças de segurança, políticos contrários ao grupo e minorias cristãs em áreas de população majoritária muçulmana no norte nigeriano.

O porta-voz da Diocese Católica de Yola, padre Raymond Danbouye, confirmou que 22 pessoas mortas na igreja foram sepultadas nesta segunda-feira.

Os militares e a polícia não responderam aos pedidos de informações. Uma fonte no Exército confirmou o ataque à igreja, mas pediu que não fosse identificada por não ter autorização de falar com a mídia.

VILAREJO ARRASADO

Waga Chakawa fica perto da divisa com o Estado de Borno, onde ocorreu o segundo ataque, que matou pelo menos 40 pessoas. Várias testemunhas indicam que houve 50 mortes, embora nenhuma delas tenha contado os cadáveres. Elas acrescentaram que os militantes incendiaram o vilarejo e provocaram múltiplas explosões, atirando contra qualquer um que tentasse fugir.

"O vilarejo inteiro foi arrasado pelo Boko Haram. Quando eu parti ainda havia fortes explosões em diferentes direções, e corpos espalhados pelo vilarejo", contou o morador Bulama Kuliri, que escapou por pouco.

Na semana passada Jonathan substituiu os chefes da Defesa, Exército, Marinha e Força Aérea, em uma ampla reforma militar. Não foram dadas explicações para as mudanças, mas especialistas em segurança acreditam que o governo pretenda mudar as táticas de combate ao Boko Haram.