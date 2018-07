Grupo ataca ônibus e mata pelo menos dez no Paquistão

Mais cedo, funcionários do governo haviam informado que o terceiro dia consecutivo de violência havia deixado quase 40 mortos no país, sem incluir as vítimas do ataque aos ônibus. A suspeita é de que os assassinatos tenham sido cometidos por homens leais ao Movimento Muttahida Qaumi e ao Partido Nacional Awami, que já foram parceiros de coalizão, mas representam diferentes comunidades étnicas.

Os eventos destacam o problema de segurança no centro econômico do país, que é usado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para enviar suprimentos para o Afeganistão. A cidade também registra assassinatos sectários, sequestros e outros tipos de crime. As informações são da Associated Press.