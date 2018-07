Grupo de 300 nacionalistas realiza protesto em Moscou

O protesto é realizado na mesma praça onde dezenas de milhares se reuniram no sábado para protestar contra fraudes eleitorais e exigir o fim do governo do primeiro-ministro Vladimir Putin. O grupo se reuniu na praça Bolotnaya, localizada numa ilha do rio Moscou, nas proximidades do Kremlin.

As manifestações de sábado em Moscou e outras cidades russas foram os maiores protestos contra o governo da era pós-soviética. Os nacionalistas também participaram das manifestações de sábado e seus líderes até subiram nos palanques, mas foram vaiados pela maioria dos manifestantes. As informações são da Associated Press.