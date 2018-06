Grupo de 54 países africanos exige que Trump se desculpe

NOVA YORK - Um grupo de 54 países africanos 'extremamente consternados' exigiu na sexta-feira, 12, que o presidente norte-americano, Donald Trump, se retrate e peça desculpas por ter condenado a imigração do que ele qualificou de "países de merda", referindo-se a Haiti, El Salvador e nações africanas.

Após uma reunião de emergência para avaliar a resposta aos comentários de Trump, o grupo de embaixadores de países africanos nas Nações Unidas disse estar "preocupado pela contínua e crescente tendência do governo dos EUA de criticar a África e os descendentes de africanos".

O grupo disse estar "extremamente consternado" e que "condena com firmeza os comentários racistas e xenófobos do presidente dos EUA amplamente divulgados pela mídia", acrescentou o comunicado, no qual o grupo exige desculpas de Trump. / AFP