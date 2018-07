Grupo de Berlusconi terá de pagar multa por corrupção

A ordem, expedida neste mês, diz que o Fininvest deve pagar a multa imediatamente a CIR por danos, já que o tribunal determinou que houve corrupção na aquisição da editora Mondadori, na década de 1990. O valor inicial da multa era de US$ 750 milhões.

Berlusconi foi alvo da indignação pública ao tentar inserir uma medida em seu novo plano de austeridade, que atrasaria o pagamento de multas por danos, principalmente as de grande valor, até o final de todas as apelações. O primeiro-ministro se apressou em retirar o projeto.

O Fininvest disse ontem que o pagamento será feito até a semana que vem e que isso "de forma alguma representa a aceitação do veredicto". O grupo abriu uma apelação no Tribunal Superior da Itália. As informações são da Associated Press.