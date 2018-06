Grupo de direitos humanos diz que Turquia retrocedeu

Em um relatório, o Human Rights Watch criticou as medidas do governo turco de aumentar o controle sobre a mídia e sobre a internet e a repressão a críticas e a protestos. "Pelo bem do futuro da Turquia e pelos direitos dos cidadãos, o governo precisa mudar o curso e proteger os direitos humanos em vez de atacá-los", disse Emma Sinclair-Webb, representante do grupo.

De acordo com o Human Rights Watch, enquanto milhares enfrentam acusações por participarem de protestos anti-governo em 2013, poucos policiais foram investigados por causar diversas mortes e milhares de ferimentos. O grupo também disse que o governo turco enfraqueceu o exercício da lei ao responder a um escândalo de corrupção com leis que frearam a independência do judiciário.

Um funcionário do governo turco disse que o governo do país não comentaria o relatório

O Human Rights Watch elogiou os esforços de paz do governo com o grupo rebelde curdo para encerrar um conflito de 30 anos, mas disse que uma "falha em determinar um recuo maior de direitos pode prejudicar o processo de paz embrionário". Fonte: Associated Press.