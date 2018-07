Grupo de hackers LulzSec anuncia fim de atividades

Um dos membros do LulzSec disse, em entrevista à Associated Press, que o grupo não está encerrando as atividades por medo das autoridades ou de hackers inimigos. "A imprensa está cansada de nós, e nós estamos ficando cansados de nós mesmos", disse.

Ele disse ainda que três ou quatro membros do grupo iriam "dar um tempo", e que ele estava pensando em abandonar os ataques de uma vez por todas. Ele disse que não poderia falar sobre os planos dos outros membros, mas que eles talvez continuassem envolvidos com o grupo de hackers conhecido como Anonymous.

Segundo ele, o LulzSec, que conta com apenas seis membros, ainda mantém uma quantidade considerável de dados roubados dos sites invadidos. As informações são da Associated Press.