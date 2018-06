Grupo de mídia chinês é criticado por trair apoiadores Um grupo de mídia do sul da China está sendo alvo de críticas por trair os manifestantes que tentaram defendê-la de uma disputa com os censores no início do ano. The Southern Media Group é o dono de uma publicação semanal de Guangzhou, conhecida como Southern Weekly, cuja equipe editorial apresentou uma rara mas curta revolta contra a censura em janeiro, o que atraiu dezenas de manifestantes.