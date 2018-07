Grupo de palestinos soltos chega ao exílio

Síria, Turquia, Catar e Jordânia receberam ontem 42 dos 477 ex-detentos palestinos trocados pelo soldado Gilad Shalit, libertado anteontem após cinco anos no cativeiro. O grupo que foi obrigado a partir para o exílio é formado pelos militantes "mais perigosos", segundo os israelenses.

"O fato de não voltarmos para casa deixa uma ferida. Enquanto houver presos em Israel, os mujaheddin (soldados da liberdade, em árabe) tentarão libertá-los", disse ao desembarcar em Doha Mohamed Waal, condenado a 15 prisões perpétuas. Dos 42 ex-presos, 16 foram para a Síria; 15, para o Catar; 10, para a Turquia; e 1, para a Jordânia.

Em Gaza, várias ruas foram interditadas e ocupadas por tendas, sob as quais os prisioneiros libertados recebiam vizinhos e curiosos. Cansado dos últimos dias na prisão e da festa de recepção, Ahmad Abu Haseara foi acordado pela família depois das 11 horas para fazer sala aos visitantes. Dos seus 71 anos, 36 foram vividos na cadeia, após ser condenado à prisão perpétua por jogar granadas em patrulhas israelenses. "Ainda não consigo achar palavras para descrever o que sinto. É um alívio", disse.

A maioria dos ex-detentos que foi para Gaza - 167 do total de 297 - não é originalmente do território. Eles só foram enviados para o local porque não podem retornar à Cisjordânia. Para eles, o Hamas reservou hotéis, seguranças, documentos e roupas.

"Acho que terei de me habituar com a vida aqui. Quero ter uma casa, uma mulher e um emprego", disse Hilal Mohamed Jaradat, de 45 anos. Nascido em Jenin, norte da Cisjordânia, ele matou a facadas um soldado, crime que lhe custou 25 anos de prisão. Tentando aproveitar a libertação dos presos, o Hamas estendeu o feriado. Ontem, ainda circulavam pelas ruas, armados e com rostos cobertos, os militantes das Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do grupo.