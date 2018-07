Grupo de sobreviventes chega a Fortaleza

Parentes e amigos esperavam ansiosos o desembarque do grupo. "Não tem palavras para explicar o que a gente sente por saber que ela está chegando", declarou ao jornal de Fortaleza Diário do Nordeste a estudante Larissa Aragão, irmã de Lia Aragão, que tinha viajado com a família do namorado.

O primeiro grupo de brasileiros, 11 gaúchos, tinha desembarcado em Porto Alegre na madrugada de domingo. Ontem pela manhã, outro grupo de sobreviventes brasileiros havia desembarcado em Brasília. Entre eles estavam a repórter do Estado Alana Rizzo e seus pais.

Desde o choque do navio com o leito rochoso da costa, Alana relatou, via mensagem de texto, o drama dos mais de 4.200 passageiros e tripulantes do Costa Concordia. O documento de Autorização de Retorno ao Brasil (ARB) foi concedido aos turistas brasileiros em operação de emergência das missões diplomáticas do País em Milão e Roma. O comprovante emergencial permitiu o embarque dos brasileiros que tinham perdido seus passaportes no naufrágio.

Inicialmente, as autoridades haviam estabelecido em 53 - 46 turistas e 7 tripulantes - o número de brasileiros a bordo. O número foi revisto depois da constatação de que três brasileiros moradores nos EUA tinham sido registrados como americanos.