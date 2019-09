Grupo de turistas é arrastado por tromba d'água no Quênia

NAIRÓBI - Seis turistas e um guia foram arrastados neste domingo, 1º, por uma tromba d'água no parque nacional de Hell's Gate, famoso por ter sido locação do filme Tomb Raider, informou o Serviço de Conservação da Fauna do Quênia (KWS).

LEIA TAMBÉM > República Dominicana emite alerta por proximidade de tempestade Dorian

Segundo o organismo, na manhã desta segunda-feira, 2, seis dos sete corpos já haviam sido encontrados. O desaparecido está "possivelmente morto", declarou um policial.

"As operações de resgate continuam enquanto contatamos seus parentes para compartilhar os detalhes desse triste incidente", acrescentou o KWS.

Acidente

Cinco turistas quenianos, um turista estrangeiro cuja nacionalidade não foi especificada e um guia local foram arrastados por por uma tromba d'água enquanto visitavam os desfiladeiros de Ol Jorowa a pé, com um grupo de 13 pessoas no total. Dois dos seis sobreviventes alertaram os guardas do parque, que ativaram a busca.

Em 2012, sete jovens quenianos se afogaram neste mesmo local. "Os guias foram treinados para detectar a água da chuva que transborda para os desfiladeiros. Cada grupo é acompanhado por guias experientes, capazes de alertar os turistas sobre perigos iminentes e direcioná-los para os pontos de saída", explicou o KWS. AFP