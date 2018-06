Grupo diz que 500 morreram na última semana na Síria O Observatório Sírio pelo Direitos Humanos disse que as lutas internas entre rebeldes sírios deixaram cerca de 500 mortos na semana passada. O grupo, sediado em Londres, afirma as vítimas foram mortas nos confrontos que reúnem uma frouxa aliança de brigadas rebeldes ultraconservadoras e facções mais moderadas contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), que é ligado à Al-Qaeda.