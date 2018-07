Grupo dos EUA vai se juntar a barco para chegar à Gaza Um grupo de norte-americanos espera romper o bloqueio naval de Israel à Faixa de Gaza nos próximos dias. Eles vão se juntar aos navios da flotilha que pretende levar ajuda humanitária ao território palestino. Quase a metade dos 36 norte-americanos, que viajarão no barco de bandeira dos Estados Unidos chamado "The Audacity of Hope" (A Audácia da Esperança), compareceu hoje a um encontro com jornalistas e anunciou que o grupo viajará ainda nesta segunda-feira para Atenas, onde se preparará para a viagem.