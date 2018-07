Grupo especial lidera caçada a jihadistas Há cerca de 5 mil homens e mulheres caçando os jihadistas em todo o território francês. Militares bem treinados, quase todos, além de grupos policiais especializados. Todavia, a liderança nas operações especiais corre na conta do discreto Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale, o Gign. A unidade, preparada para ações antiterrorismo, atua no resgate de reféns – foi o time precursor do Gign que chegou primeiro ao teatro Bataclan na noite de sexta-feira, neutralizando o comando do Estado Islâmico. Ontem, em Seine-Saint-Denis, lá estavam eles de novo, em seus macacões pretos, capacetes, poucas insígnias, armas poderosas.