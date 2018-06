Grupo extremista pede jihad no Egito

CAIRO - O líder de um grupo militante extremista Ajnad Misr, ou "Soldados Egípcios", fez um apelo para que os jovens de seu país se juntem a ele em uma guerra santa, ou jihad, contra o governo local.

Magd Eddin Al-Masri se proclama o líder de um grupo que surgiu durante as manifestações que derrubaram o presidente Mohammed Morsi em julho de 2013 e, desde então, assumiu a autoria de vários pequenos ataques no Cairo. Em um vídeo publicado na internet, Al-Masri afirma que o país está pronto para uma guerra de vingança contra as mortes, torturas e detenções de extremistas islâmicos após a deposição de Morsi. Na época do golpe contra o então presidente, centenas de militantes foram mortos e milhares, presos.

Os Soldados Egípcios são menos proeminentes no país que o Ansar Beit Al-Maqdis, que conduz ataques em grande escala e jurou aliança ao grupo extremista Estado Islâmico. A maioria de seus ataques deixa poucas vítimas e usa instrumentos rudimentares, como bombas caseiras. Al-Masri afirma que seu grupo irá atacar apenas forças de segurança, e não civis. Ele também insistiu que não tem nenhuma ligação com outros grupos, dentro ou fora do Egito. / ASSOCIATED PRESS