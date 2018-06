Grupo islâmico ameaça Olimpíadas na Rússia O grupo militante islâmico Vilayat Dagestan no Cáucaso do Norte, na Rússia, assumiu a responsabilidade neste domingo por dois atentados suicidas realizados na cidade de Volgograd no mês passado. O grupo também postou um vídeo ameaçando atacar as Olimpíadas de Inverno de 2012 em Sochi.