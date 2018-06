Grupo islâmico ataca militares e mata 3 Dezenas de atiradores de um grupo separatista islâmico do sul das Filipinas atacaram ontem postos do Exército, iniciando uma onda de combates que deixou pelo menos três mortos e encerrou anos de trégua na região. Os insurgentes do Movimento Islâmico Bangsamoro lançaram ofensivas simultâneas contra acampamentos e quartéis de militares filipinos em quatro cidades da Província de Maguindanao. Dois postos do Exército também foram alvo de ataques na região vizinha de Cotabato do Norte.