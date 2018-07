Grupo islâmico elege presidente egípcio

Autoridades egípcias declararam ontem Mohamed Morsi, da Irmandade Muçulmana, ganhador das primeiras eleições presidenciais livres já realizadas no Egito, conferindo ao grupo religioso um triunfo simbólico e uma nova arma na luta pelo poder que trava com a junta militar que governa o país desde a deposição de Hosni Mubarak, em fevereiro de 2011.

O resultado era aguardado desde o fim da votação do segundo turno, nos dias 16 e 17. Após um discurso de uma hora, no qual descreveu as eleições como "uma importante fase" para a construção de uma "nascente experiência democrática", o chefe da comissão eleitoral, Farouk Sultan, anunciou que Morsi tinha obtido 51,7% dos votos. O outro candidato, o general Ahmed Shafiq, ligado à junta militar, obteve 48,3% dos votos.

Na Praça Tahrir, onde dezenas de milhares de egípcios haviam se juntado para aguardar o anúncio do resultado, a confirmação da vitória de Morsi provocou uma imensa celebração.

As eleições foram qualificadas como legítimas por monitores internacionais que atuaram no país durante a disputa. Mas a demora na divulgação do resultado, rumores sobre a morte de Mubarak e as medidas da junta, que assumiu as atribuições do Legislativo e esvaziou o poder do presidente, acirraram a tensão no Egito após a votação.

A vitória de Morsi, porém, é um marco ambíguo para a prometida transição do Egito para a democracia após a queda de Mubarak, há 16 meses. O governo comandado por militares reconheceu a vitória de Morsi, que se opõe à junta, sobre Shafiq. Mas esse reconhecimento faz pouco para resolver um embate mais amplo entre os generais, secularistas, e a Irmandade pelo poder sobre as instituições do governo. Segundo o plano dos generais, Morsi, de 60 anos, vai ter de comandar um gabinete esvaziado de quase toda a autoridade e sob a Carta provisória ditada pela junta militar.

Ao dissolver o Parlamento democraticamente eleito - no qual a Irmandade era a maior força - na véspera da votação presidencial, a junta abandonou a promessa de entregar o poder no dia 30, o que provocou suspeita de que um novo golpe militar era iminente. O atraso de quase uma semana no anúncio do resultado da eleição espalhou o medo de que o governo militar poderia anunciar Shafiq como o vencedor, num golpe decisivo na luta entre os generais e a Irmandade.

Após 84 anos atuando como uma sociedade secreta frequentemente posta na ilegalidade, lutando para sobreviver nas prisões e sob as sombras da monarcas e ditadores, a Irmandade está agora mais próxima do projeto de construir uma democracia islamista.

Os EUA felicitaram Morsi pela vitória, pedindo que ele conte com todos os partidos e segmentos da sociedade egípcia na formação do novo governo.

Na Faixa de Gaza, milhares de pessoas tomaram as ruas em êxtase, atirando para o alto e distribuindo doces, para comemorar a vitória da Irmandade, cuja linha política é seguida pelo movimento palestino Hamas. "Esperamos que o Egito tenha um grande papel em relação à causa palestina, ajudando a nação palestina a obter liberdade (...) e acabar totalmente com o cerco a Gaza", disse Ismail Haniyeh, líder do governo do Hamas, que comanda o território.

O governo israelense, que tem um acordo de paz com o Egito, disse respeitar o resultado das eleições. "Israel espera continuar a cooperação com o governo egípcio", disse o premiê Binyamin Netanyahu em um comunicado. / NYT, AP e REUTERS