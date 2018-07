Grupo islâmico volta atrás e nega autoria de atentados na Noruega

Atualizado às 18h18

NOVA YORK - O grupo extremista Ansar al-Jihad al-Alami (Apoiadores da Jihad Global) voltou atrás e negou participação nos ataques perpetrados nesta sexta-feira, 22, na Noruega. No primeiro deles, uma explosão deixou ao menos sete mortos em um prédio do governo, enquanto no segundo, um homem abriu fogo em um acampamento na ilha de Utoya e matou ao menos dez. A informação é do jornal americano New York Times.

Segundo o jornal, o grupo havia emitido um comunicado assumindo a responsabilidade pelo episódio. Will McCants, analista do CNA, instituto americano que estuda o terrorismo, traduziu a mensagem, que afirmava que os atentados foram uma resposta à presença das tropas norueguesas no Afeganistão e a insultos não especificados contra o profeta Maomé.

A imprensa norueguesa, porém, indicou posteriormente que o grupo voltou atrás e negou qualquer envolvimento com o caso. As alegações feitas pelo grupo anteriormente não podiam ser verificadas de forma independente.

Na primeira mensagem, os extremistas diziam que promoveriam mais ações. "Nós alertamos para mais operações desde os ataques de Estocolmo", disse o grupo, segundo a tradução feita por McCants. Os extremistas aparentemente referiam-se aos atentados na Suécia em dezembro de 2010. "O que vocês viram é apenas o começo, e mais coisas estão por vir", ameaçaram.