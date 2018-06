Grupo islamita assume autoria de atentado em estação da China, diz entidade Um grupo militante islamita chamado Partido Islâmico do Turquestão assumiu a responsabilidade por um ataque contra uma estação de trens no final de abril na cidade de Urumqi, no oeste da China, no qual uma pessoa morreu e 79 ficaram feridas, informou o serviço de monitoramento SITE.