Grupo Jihad Islâmica anuncia cessar-fogo com Israel

O grupo militante Jihad Islâmica anunciou um cessar-fogo com Israel no início desta quinta-feira, 14, encerrando dois dias de combates violentos ​​que deixaram pelo menos 34 palestinos mortos. O porta-voz Musab al-Berim disse que o acordo mediado pelo Egito entrou em vigor às 5:30 da manhã no horário local.

Não houve confirmação imediata de Israel, que raramente reconhece acordos com grupos militantes de Gaza e, pouco depois do anúncio, vários foguetes foram disparados, acionando sirenes de ataques aéreos no sul de Israel.

Al-Berim disse que o cessar-fogo se baseou em uma lista de demandas apresentadas por seu grupo na noite de quarta-feira, incluindo a interrupção dos assassinatos dos líderes do grupo.

Os confrontos começaram na terça-feira, depois que Israel matou um comandante do Jihad Islâmica que estaria por trás de uma série de ataques com foguetes. O raro ataque direcionado desencadeou os combates mais pesados ​​com militantes de Gaza desde maio. A Jihad Islâmica disparou cerca de 400 foguetes contra Israel, que respondeu com dezenas de ataques aéreos.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que a política de assassinatos direcionados 'se provou' eficaz e que continuaria, apesar do anúncio do cessar-fogo. "Todo mundo que era um alto oficial militar, que estava pronto para realizar e estava envolvido em terror ou foguetes contra Israel foi eliminado'', disse ele à Rádio do Exército de Israel. "E pretendemos continuar com isso."

O grupo militante do Hamas, que governa Gaza e é muito maior e mais poderoso que a Jihad Islâmica, ficou de fora dos combates, indicando que o conflito seria breve. Autoridades palestinas relataram 34 mortes, incluindo um menino de 7 anos e seis membros de uma única família. Pelo menos 16 dos mortos eram militantes.

Os foguetes afetaram a vida no sul de Israel, onde as sirenes de ataques aéreos causaram cancelamento de aulas e forçaram as pessoas a permanecerem dentro de casa. Grande parte de Gaza parecia uma cidade fantasma, com quase nenhum veículo nas estradas, exceto ambulâncias que evacuavam feridos. Apesar do fluxo contínuo de foguetes após o anúncio do cessar-fogo, a Jihad Islâmica disse que estava comprometida com o fim dos combates, dizendo que o acordo para suspensão da violência ainda não havia sido espalhado para todos os membros da organização.

Na quarta-feira, o líder da Jihad Islâmica, Ziad al-Nakhalah, anunciou três condições para o fim dos combates: o fim dos assassinatos direcionados, a interrupção dos disparos de manifestantes israelenses em manifestações semanais ao longo da fronteira israelense e a suavização de um bloqueio de 12 anos que devastou a economia de Gaza. /AP