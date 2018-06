Grupo ligado à Al-Qaeda ameaça atacar o Irã

Em mensagem disseminada hoje pelo Twitter, as Brigadas Abdullah Azzam acusaram o Hezbollah pela morte do saudita Majid al-Majid.

Líder das Brigadas Abdullah Azzam, ligadas à Al-Qaeda, Majid foi detido pelo exército libanês no mês passado. Dias depois, autoridades locais disseram que ele faleceu em um hospital de Beirute em decorrência de uma doença crônica. Segundo a mensagem do grupo islâmico, a saúde de Majid deteriorou-se na prisão.

Os extremistas sunitas do Líbano acusam o exército do país de ser cúmplice do Hezbollah, que por sua vez conta com o suporte do Irã. Fonte: Associated Press.