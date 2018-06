Grupo ligado à Al-Qaeda assume ataque que matou 50 Um grupo ligado à Al-Qaeda assumiu neste domingo a responsabilidade pelos atentados com carros-bomba em bairros xiitas em Bagdá que mataram 50 pessoas na semana passada. O massacre foi uma resposta a "campanhas de segurança do exército e da polícia que miraram áreas sunitas", de acordo com um comunicado postado em um fórum e atribuído ao Estado Islâmico no Iraque e no Levante, braço da Al-Qaeda.