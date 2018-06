Grupo ligado à Al-Qaeda assume ataques no sul francês

"Em...19 de março, nosso irmão Youssef o francês conduziu uma operação que abalou as fundações dos sionistas cruzados...e encheu o coração deles de terror", disse o comunicado, aparentemente se referindo à chacina que Merah conduziu na escola judaica, onde matou um rabino de 30 anos e três crianças. Acredita-se que Merah tenha matado a tiros três paraquedistas franceses em dois ataques separados, em Montauban e em Toulouse. Os três soldados franceses mortos tinham origem árabe e eram muçulmanos.

"Nós assumimos a responsabilidade por essas operações", disse o comunicado, acrescentando que os "crimes de Israel não ficarão sem punições".

De acordo com o grupo que monitora atividades de extremistas na internet, o SITE dos Estados Unidos, a organização Jund al-Khilafah assumiu atentados realizados no passado no Afeganistão e no Casaquistão, informa a agência France Presse (AFP).

As informações são da Dow Jones.