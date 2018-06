Grupo ligado Al-Qaeda assume atentado no Líbano O Estado Islâmico do Iraque e o Levante, grupo ligado à Al-Qaeda, assumiu, neste sábado, em um comunicado em uma página na Internet usado por militantes sunitas, a responsabilidade pelo atentado com um carro-bomba na semana passada em um bairro no sul de Beirute, no Líbano, que é dominado por xiitas.