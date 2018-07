Grupo pede início de retirada do Afeganistão Uma carta assinada por 27 senadores e 11 generais da reserva foi entregue a Barack Obama para que ele inicie a retirada das tropas americanas do Afeganistão no mês que vem. O argumento é que, nos dez anos de guerra, os objetivos da operação foram alcançados. "Escrevemos para expressar nosso forte apoio ao início de uma substancial redução das forças dos EUA no Afeganistão", escreveram. Nos próximos dias, Obama deve tomar uma decisão, mas membros de seu governo avaliam a retirada agora como precipitada.