Grupo pelas liberdades civis processa governo dos EUA

A ACLU entrou com o processo em um tribunal federal de Manhattan. No documento, o grupo afirmou que os pedidos do Ato de Liberdade de Informação foram ignorados pela Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) desde maio, assim como a Agência de Inteligência Central, o Departamento de Defesa, o Departamento de Justiça e o Departamento de Estado não deram respostas.

O grupo procurou o tribunal federal para forçar o governo a entregar informações sobre as regras que regem a supervisão das chamadas internacionais e os e-mails de norte-americanos.

O documento diz que procura saber quais são os padrões legais e as limitações do programa da NSA, em vez de detalhes operacionais. A ACLU afirmou querer saber quais as proteções que são dadas aos norte-americanos e se elas são suficientes legalmente.

Um porta-voz do governo não estava imediatamente disponível para comentar o assunto. Fonte: Associated Press.