Grupo pró-Lugo protesta diante do Consulado do Paraguai em SP

SÃO PAULO - Cerca de 50 pessoas fazem protesto pela democracia no Paraguai durante a tarde desta segunda-feira, 25. De acordo com a Polícia Militar, o grupo está reunido, desde às 14h, em frente ao consulado paraguaio, na altura do número 600 da Rua Bandeira Paulista, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

De acordo com a Força Sindical, que organiza a manifestação, "é necessário que os governos, os movimentos sindicais e sociais, além das forças políticas democráticas paraguaias, brasileiras e sul-americanas, se mobilizem".

Ainda segundo a entidade, "com base nas cláusulas democráticas das constituições da OEA e da Unasul a democracia nos países latinoamericanos deve ser mantida".

O grupo é contra o processo que derrubou o presidente Fernando Lugo na última sexta-feira. Eles chamam o processo de "golpe de Estado". Na noite de sexta, o vice-presidente Federico Franco assumiu a Presidência do País.