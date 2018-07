Grupo que ficou preso em caverna na Tailândia perdeu 2 kg de peso, dizem médicos; veja novas imagens

CHIANG RAI, TAILÂNDIA - Os 12 adolescentes e seu treinador de futebol que foram resgatados de uma caverna parcialmente inundada na Tailândia perderam uma média de 2 kg de peso durante os 15 dias que permaneceram presos na gruta. Apesar disso, a vida deles não está em risco, segundo informações de médicos divulgadas nesta quarta-feira, 11.

Alguns dos jovens têm quadros leves de pneumonia, mas nenhum deles apresenta problemas graves de saúde, apontou em entrevista coletiva um dos médicos encarregados da avaliação do estado de saúde do grupo, internado no hospital da Província de Chiang Rai.

As operações de salvamento foram concluídas na terça-feira com o resgate de quatro meninos e o treinador. Oito jovens já haviam sido salvos em missões anteriores.

Os últimos cinco resgatados chegaram durante a noite ao centro médico com sintomas de hipotermia em razão das duras condições a que ficaram submetidos ao passarem 17 dias na caverna, e da baixa temperatura das águas que tiveram de atravessar com a ajuda de dois mergulhadores.

"Da mesma forma que seus companheiros, nenhum deles sofre de doenças infecciosas", afirmou um dos médicos.

Na terça-feira, os parentes do primeiro grupo de resgatados puderam finalmente entrar na sala onde estão os adolescentes, embora com medidas cautelares em razão do sistema imunológico ainda fraco dos jovens. O segundo grupo poderá se reunir com suas famílias ao longo desta quarta-feira, enquanto o terceiro permanecerá ao menos mais um dia em quarentena.

O grupo é alimentado à base de uma dieta leve com arroz e frango, além da ingestão de vários suplementos vitamínicos. Os garotos e o adulto passarão ao menos sete dias no hospital antes de receberem alta.

Os 12 adolescentes, entre 11 e 16 anos, e o treinador, de 26 anos, foram para a caverna durante um passeio depois de um treino de futebol, quando uma intensa tempestade inundou as galerias, impedindo a saída do grupo.

Desacordados

Alguns dos meninos tailandeses foram resgatados "desacordados", informou nesta quarta-feira um socorrista, ex-membro do comando de elite de fuzileiros navais do país, que participou da operação.

"Alguns deles estavam adormecidos, outros moviam os dedos (como se estivessem) zonzos. Mas respiravam", explicou o comandante Chaiyananta Peeranarong, que foi o último socorrista a deixar a caverna após o resgate dos jovens. / EFE e AFP