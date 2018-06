Grupo radical assume captura de estrangeiros O grupo extremista islâmico Ansaru assumiu ontem a autoria do sequestro de sete trabalhadores estrangeiros no norte da Nigéria e ameaçou feri-los se alguém tentar resgatá-los. Segundo as autoridades, os sequestrados são um britânico, um grego, um italiano, um filipino e três libaneses, funcionários da empresa libanesa Setraco. Em nota, o grupo disse que realizou o sequestro "em razão das atrocidades cometidas contra a religião de Alá pelos europeus em países como Afeganistão e Mali".