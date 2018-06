Grupo rebelde se rende ao exército sírio e deixa Ghouta Oriental

DAMASCO – Rebeldes sírios se renderam nessa quinta-feira, 21, e partiram de ônibus de uma cidade próxima a Ghouta Oriental, deixando a área para o exército do ditador Bashar Assad. É a primeira rendição do gênero desde o início das ações militares na região.

A decisão do grupo rebelde liderado por Ahrar Sham coloca o governo de Assad no caminho para a maior vitória militar desde a conquista de Aleppo, em 2016. Segundo a imprensa estatal, os ônibus partiram da cidade de Harasta com 1580 passageiros, incluindo 413 combatentes rebeldes que receberam passagem segura para o noroeste sírio.

Um jornal militar ligado ao grupo radical Hezbollah, aliado do governo Assad, afirma que 1500 combatentes e 6 mil familiares já concordaram em deixar Ghouta Oriental. Oficiais do exército sírio alertam que rebeldes que ainda não fizeram acordos similares para deixar a cidade devem se render ou morrer.

Em outra região nas proximidades de Ghouta, outro grupo rebelde controlado por Failaq Al-Rahman disse ter acordado um cessar-fogo com o exército sírio para permitir uma “sessão de negociação final”. Os combatentes controlam as cidades de Jobar, Ein Terma, Arbin e Zamalka.

A ação militar em Ghouta Oriental foi o maior e mais recente ataque do exército sírio a áreas de concentração de rebeldes contrários ao governo Assad. Mais de 1500 pessoas morreram nos conflitos e bombardeios. //REUTERS